Россия нанесла удары по Конотопу: есть раненые, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Российская армия атаковала Конотоп в Сумской области, повредив инфраструктуру и жилые дома. Есть раненые, город остался без электричества, возникли пожары, не хватает воды для их тушения.
Российская армия нанесла удары по Конотопу в Сумской области. По предварительным данным городского головы Артема Семенихина, есть раненые люди. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
"У нас произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет", - отметил городской голова Конотопа.
По его словам, загорелись пожары.
"Враг нанес удар, в частности, по центру города, по жилой застройке. Надеюсь, что мы смогли вывезти всех жителей из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для того, чтобы тушить пожары", - добавил городской голова.
Генштаб: з початку доби ворог атакував вже 93 рази. Вдарив ракетою Х-59 по Конотопу та "Іскандером" по Дергачах22 июля 2024, 14:17 • 34341 просмотр