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Росія завдала ударів по Конотопу: є поранені, пошкоджена інфраструктура

Росія завдала ударів по Конотопу: є поранені, пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 84755 перегляди

Російська армія атакувала Конотоп на Сумщині, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки. Є поранені, місто залишилося без електрики, виникли пожежі, не вистачає води для їх гасіння.

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

"У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло", — зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

"Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі", — додав міський голова.

Генштаб: з початку доби ворог атакував вже 93 рази. Вдарив ракетою Х-59 по Конотопу та "Іскандером" по Дергачах22.07.24, 17:17 • 34531 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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