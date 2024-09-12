Росія завдала ударів по Конотопу: є поранені, пошкоджена інфраструктура
Київ • УНН
Російська армія атакувала Конотоп на Сумщині, пошкодивши інфраструктуру та житлові будинки. Є поранені, місто залишилося без електрики, виникли пожежі, не вистачає води для їх гасіння.
Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
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"У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло", — зазначив міський голова Конотопа.
За його словами, зайнялися пожежі.
"Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі", — додав міський голова.
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