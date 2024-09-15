россия начала отводить свои самолеты на 500 км, а Украина до сих пор не получила разрешение на удары вглубь рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина слишком долго ждала решения о разрешении на удары вглубь рф и поэтому россии удалось отвести свои самолеты на 500 км. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Все смотрят на решение Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого они сами принимают решение. Это правда. Так что мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы. Не гражданскую инфраструктуру, а военные базы, - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинских городов.

Они использовали не только ракеты, они использовали самолеты и самолеты применяли ежемесячно 4 тыс. управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, 4 тыс. бомб, - добавил Зеленский.

Президент добавил, что оккупанты атакуют гражданское население, школы и энергетику.

Всю нашу энергетическую инфраструктуру они уничтожили на 80% этими управляемыми бомбами. У нас были встречи с официальными лицами и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты со 100, 150 километров, 300 на 500. После этого я вам скажу, что теперь нам нужно больше разрешений, - добавил глава государства.

На вопрос Закарии, имеет ли сейчас Украина разрешение на глубокие удары по России, президент ответил: "нет".

Напомним

За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.