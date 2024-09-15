За тиждень рф застосували проти України близько 30 ракет, понад 800 КАБів та майже 300 ударних безпілотників - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про масштабні атаки РФ за тиждень. Він закликав партнерів посилити підтримку України в захисті від російського терору, зокрема ППО та далекобійною зброєю.
За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.