За неделю рф применили против Украины около 30 ракет, более 800 КАБов и почти 300 ударных беспилотников - Зеленский

За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников. Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну - написал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Зеленский поблагодарил за поддержку и анонсировал представление плана победы Украины Байдену и кандидатам в президенты США.