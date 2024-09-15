росія почала відводити свої літаки на 500 км, а Україна досі не отримала дозвіл на удари вглиб рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надто довго чекала рішення про дозвіл на удари вглиб рф і тому росії вдалося відвести свої літаки на 500 км. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Всі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього вони самі ухвалюють рішення. Це правда. Отже ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази. Не цивільну інфраструктуру, а військові бази,

Він зазначив, що Україна хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань українських міст.

Президент додав, що окупанти атакують цивільне населення, школи та енергетику.

Всю нашу енергетичну інфраструктуру вони знищили на 80% цими керованими бомбами. В нас були зустрічі з офіційними особами і я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер росія почала відводити свої літаки зі 100, 150 кілометрів, 300 на 500. Після цього я вам скажу, що тепер нам потрібно більше дозволів,