россия может снова потребовать "возвращения НАТО к границам 1997 года" - Зеленский
Киев • УНН
Украинский президент предупредил о риске новых ультиматумов рф относительно безопасности в Европе. Оборона Украины является ключевым фактором сдерживания российского лидерства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может снова вернуться к ультиматумам по безопасности в Европе, если не потерпит стратегического поражения. Об этом он сказал во время выступления на саммите Бухарестской девятки, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, еще до полномасштабного вторжения москва требовала, чтобы НАТО "вернулось к границам 1997 года".
Другими словами, они требовали бросить всех вас, всех нас. Это был глупый и абсолютно недопустимый российский ультиматум, но они точно к этому вернутся, конечно, если у них будет новый шанс
Президент подчеркнул, что общая задача Европы и союзников - не допустить, чтобы российское руководство снова могло диктовать условия соседям или начинать войны без последствий.
Наша общая задача - это убедиться, что российское лидерство никогда снова не сможет ставить такие ультиматумы, пытаться доминировать или дестабилизировать своих соседей
Зеленский также поблагодарил страны Европы и США за поддержку Украины и подчеркнул, что именно украинская оборона сейчас является ключевым фактором сдерживания россии.