россия может снова потребовать "возвращения НАТО к границам 1997 года" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может снова вернуться к ультиматумам по безопасности в Европе, если не потерпит стратегического поражения. Об этом он сказал во время выступления на саммите Бухарестской девятки, передает УНН.

По словам Зеленского, еще до полномасштабного вторжения москва требовала, чтобы НАТО "вернулось к границам 1997 года".

Другими словами, они требовали бросить всех вас, всех нас. Это был глупый и абсолютно недопустимый российский ультиматум, но они точно к этому вернутся, конечно, если у них будет новый шанс