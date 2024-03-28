россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

россия может начать новое наступление, по аналогии с прошлым годом. Способность Украины отстоять себя в этом случае сейчас выглядит менее уверенно, чем раньше. Об этом говорится в материале The Economist, передает УНН.

В материале СМИ отмечается, что с появлением тепла начинается тяжелая пора, когда военные операции становятся более сложными. Это может усложнить российские атаки во время периода, когда фронтальная линия через восток и юг Украины становится менее доступной для движения войск. Однако это ограничение будет временным.

"С приближением лета есть страхи, что россия может начать новую крупную наступательную операцию, похожую на прошлогоднюю. Способность Украины отстоять себя в такой ситуации сейчас выглядит менее уверенно, чем раньше. Поэтому очень важно, чтобы Украина срочно мобилизовала больше войск и повысила уровень надежности фронтовой обороны", - говорится в статье.

Напомним

россияне на оккупированной Донецкой области начнут призыв граждан 1994-2006 годов рождения на военную службу с 1 апреля 2024 года.