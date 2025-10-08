$41.340.11
7 октября, 15:10 • 26776 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 33962 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 27487 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 30973 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 29774 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 54109 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46675 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73790 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 61111 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57765 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Россия и Индия проводят совместные военные учения

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Совместные российско-индийские военные учения "Индра-2025" продлятся до 15 октября. Бойцов будут готовить к борьбе с международным терроризмом и проведению контртеррористических операций.

Россия и Индия проводят совместные военные учения

До 15 октября в Индии продлятся совместные российско-индийские военные учения "Индра-2025", во время которых бойцов будут готовить к борьбе с международным терроризмом и проведению контртеррористических операций. Об этом информирует Министерство обороны России, ABP News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что главной задачей учений является отработка совместной работы подразделений обоих государств в борьбе с международным терроризмом, в частности совершенствование тактики контртеррористических операций.

За девять дней военные должны отработать совместные тактические маневры, организацию связи и координацию действий объединенной группировки войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими методами ведения боевых действий в современных условиях.

Это совместное обучение начинается как свидетельство нашей коллективной приверженности глобальному миру и безопасности

- подчеркнул командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала.

Россию представлял на открытии учений генерал-майор Андрей Козлов.

Как пишет ABP News, совместные военные учения "Индра" проводятся между Индией и Россией с 2003 года. В них принимают участие армии, военно-воздушные силы и военно-морские силы обеих стран.

В 2017 году обе армии даже провели трехвидовые учения. А именно эти тренировки перенесены из-за войны РФ против Украины.

Напомним

В сентябре этого года Россия и Беларусь проводили совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, приняли участие более 40 тысяч военных, отрабатывались сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

Вита Зеленецкая

Политика
Индия