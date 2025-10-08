Россия и Индия проводят совместные военные учения

До 15 октября в Индии продлятся совместные российско-индийские военные учения "Индра-2025", во время которых бойцов будут готовить к борьбе с международным терроризмом и проведению контртеррористических операций. Об этом информирует Министерство обороны России, ABP News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что главной задачей учений является отработка совместной работы подразделений обоих государств в борьбе с международным терроризмом, в частности совершенствование тактики контртеррористических операций.

За девять дней военные должны отработать совместные тактические маневры, организацию связи и координацию действий объединенной группировки войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими методами ведения боевых действий в современных условиях.

Это совместное обучение начинается как свидетельство нашей коллективной приверженности глобальному миру и безопасности - подчеркнул командующий дивизией "Гандив" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала.

Россию представлял на открытии учений генерал-майор Андрей Козлов.

Как пишет ABP News, совместные военные учения "Индра" проводятся между Индией и Россией с 2003 года. В них принимают участие армии, военно-воздушные силы и военно-морские силы обеих стран.

В 2017 году обе армии даже провели трехвидовые учения. А именно эти тренировки перенесены из-за войны РФ против Украины.

Напомним

В сентябре этого года Россия и Беларусь проводили совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, приняли участие более 40 тысяч военных, отрабатывались сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.

