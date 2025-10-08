До 15 жовтня в Індії триватимуть спільні російсько-індійські військові навчання "Індра-2025", під час яких бійців готуватимуть до боротьби з міжнародним тероризмом та проведення контртерористичних операцій. Про це інформує Міністерство оборони росії, ABP News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що головним завданням навчань є відпрацювання спільної роботи підрозділів обох держав у боротьбі з міжнародним тероризмом, зокрема вдосконалення тактики контртерористичних операцій.

За дев’ять днів військові повинні опрацювати спільні тактичні маневри, організацію зв’язку та координацію дій об’єднаного угруповання військ. Особливу увагу приділять підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну найкращими методами ведення бойових дій у сучасних умовах.

Це спільне навчання починається як свідчення нашої колективної прихильності до глобального миру та безпеки - наголосив командувач дивізією "Гандів" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала.

росію представляв на відкритті навчань генерал-майор Андрій Козлов.

Як пише ABP News, спільні військові навчання "Індра" проводяться між Індією та росією з 2003 року. У них беруть участь армії, військово-повітряні сили та військово-морські сили обох країн.

У 2017 році обидві армії навіть провели тривидові навчання. А саме ці тренінги перенесені через війну рф проти України.

Нагадаємо

У вересні цього року росія та білорусь проводили спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, взяли участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовувались сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців