росія та Індія проводять спільні військові навчання

7 жовтня, 15:10 • 27495 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 35128 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 28035 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 31480 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 30175 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 54489 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46755 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73870 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61177 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57809 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Ексклюзиви
Окупанти атакували центральний район Херсона: 55-річний чоловік та 20-річна жінка отримали травми та контузії 7 жовтня, 18:29 • 2518 перегляди
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ7 жовтня, 20:30 • 4530 перегляди
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів22:19 • 3484 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto01:02 • 6970 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 2990 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 27490 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 26490 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 54485 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 65731 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 74482 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Гілларі Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Полтава
Харків
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 27213 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 31625 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 83852 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 79040 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 153812 перегляди
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
The Guardian
Ланцет (баражуючий боєприпас)

росія та Індія проводять спільні військові навчання

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Спільні російсько-індійські військові навчання "Індра-2025" триватимуть до 15 жовтня. Бійців готуватимуть до боротьби з міжнародним тероризмом та проведення контртерористичних операцій.

До 15 жовтня в Індії триватимуть спільні російсько-індійські військові навчання "Індра-2025", під час яких бійців готуватимуть до боротьби з міжнародним тероризмом та проведення контртерористичних операцій. Про це інформує Міністерство оборони росії, ABP News, передає УНН

Деталі

Зазначається, що головним завданням навчань є відпрацювання спільної роботи підрозділів обох держав у боротьбі з міжнародним тероризмом, зокрема вдосконалення тактики контртерористичних операцій.

За дев’ять днів військові повинні опрацювати спільні тактичні маневри, організацію зв’язку та координацію дій об’єднаного угруповання військ. Особливу увагу приділять підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну найкращими методами ведення бойових дій у сучасних умовах.

Це спільне навчання починається як свідчення нашої колективної прихильності до глобального миру та безпеки

- наголосив командувач дивізією "Гандів" генерал-майор Санджая Чандра Кандпала.

росію представляв на відкритті навчань генерал-майор Андрій Козлов.

Як пише ABP News, спільні військові навчання "Індра" проводяться між Індією та росією з 2003 року. У них беруть участь армії, військово-повітряні сили та військово-морські сили обох країн.

У 2017 році обидві армії навіть провели тривидові навчання. А саме ці тренінги перенесені через війну рф проти України.

Нагадаємо

У вересні цього року росія та білорусь проводили спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, взяли участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовувались сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.    

До війни рф проти України можуть долучитися 25 тисяч кубинців 07.10.25, 23:55 • 1760 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Індія