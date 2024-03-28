россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне воюют со всем украинским и планируют легализовать запреты украинской литературы. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В ЦНС подчеркивают, что москва активно работает над порабощением покоренных народов и уничтожением их самоидентификации. Поэтому с самого начала оккупации россияне захватывали библиотеки и вывозили и сжигали украинские книги.

Теперь же оккупанты наконец хотят создать правовую базу своим нацистским действиям. Москва разработала законопроект, который регулирует попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов", то есть любых книг, побуждающих к мышлению - рассказали в Сопротивлении.

В Центре нацсопротивления призвали украинцев с оккупированных территорий беречь украинскую литературу и распространять ее в кругу знакомых.

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Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные украинские территории и изымают украинские книги из библиотек, чтобы заменить их на собственные книги.