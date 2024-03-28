Суды, образование и телевидение: британская разведка рассказала, как москва русифицирует оккупированные территории Украины

москва активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины в россию. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Аналитики отметили, что рф запускает магистерскую программу "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, даст выпускникам навыки работы на всех уровнях власти, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

Кроме того, министр юстиции россии Константин Чуйченко заявил, что рф создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.

В разведке объясняют, что магистерскую программу запустили из-за нехватки квалифицированных кадров на российских правительственных должностях на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, это может быть связано с планами президента рф владимира путина по созданию новой административной элиты, а также с изданием президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва.

Это еще одно свидетельство мероприятий по русификации, направленных на приведение правовых и политических основ временно оккупированных территорий Украины в соответствие с нормами РФ. Другие аналогичные меры сегодня включают расширение российской судебной системы, введение российской образовательной программы, выдачу российских паспортов и строительство российской телекоммуникационной инфраструктуры - подытожили в Минобороны Британии.

Напомним

В Центре национального сопротивления предупредили, что российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейских институтах России, обещая стипендии и работу в российской системе.