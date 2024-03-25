россияне готовят "госслужащих" для работы в оккупированных регионах Украины - Центр нацсопротивления

россиянам не удалось найти достаточное количество советников, поэтому оккупанты запустили программу подготовки рабочих для РОА. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Нацсопротивления.

Детали

Отмечается, что обучать "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства и госслужбы. Первый набор на курс составит 50 человек.

Будущих гауляйтеров будут учить работать с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях. Кроме этого, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб - резюмировали в Сопротивлении.

В ЦНС также добавляют, что все выпускники программу являются законной целью для Движения Сопротивления и не избегут наказания.

Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

Дополнение

россияне вербуют "ветеранов" для работы в оккупационных администрациях на захваченных территориях Украины, обещая им трудоустройство. Тем самым, они меняют демографический состав регионов.

Напомним

российские оккупационные войска на оккупированных территориях Украины привлекают врачей из рф на ротационной основе из-за нехватки медицинских кадров, поскольку не доверяют местным врачам.