Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

Ведомственные академии репрессивного аппарата рф, а именно следственного комитета, агитируют выпускников интернатов с временно оккупированных территорий поступать на бесплатное обучение, передает УНН со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Детали

По данным Центра, речь идет об академии в москве, санкт-петербурге и в филиале, который расположен в захваченном Луганске. Далее оккупанты обещают распределение в разные регионы рф.

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"То есть, сначала россияне убили или замучили или похитили родителей, а потом предлагают ребенку стать гестаповцем на службе режима. Это и есть типичная колониальная политика геноцида, в которой враг воспитывает янычар", - говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления предупредили, что средний возраст работников "следственного комитета" обычно значительно меньше чем средний возраст жителя ВОТ, а также призвали предоставлять информацию о каждом "следователе", который находится в командировке в Украине.