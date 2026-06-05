россия атаковала логистическую инфраструктуру в Житомирской области
Киев • УНН
Враг ударил по логистической инфраструктуре и частным домам Житомирщины. Пожары ликвидированы, информация о пострадавших не поступала.
россия атаковала логистическую инфраструктуру в Житомирской области, возникшие пожары ликвидированы, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Враг в очередной раз наносит удары по логистической инфраструктуре и по частной застройке на севере области. Силы противовоздушной обороны уничтожили много вражеских беспилотников, однако некоторые из них все же нанесли повреждения инфраструктурным объектам. На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало
В ГСЧС указали, что в результате удара россиян по критической инфраструктуре в Житомирской области возникли пожары.
"Угроза повторных вражеских атак осложняла работу пожарных, из-за чего они неоднократно приостанавливали ликвидацию последствий и вынуждены были отходить в безопасные места. Сейчас все возгорания ликвидированы", - указали в ГСЧС.
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