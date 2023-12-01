Российскому националисту Дмитрию Демушкину запретили въезд в Грузию

30 ноября, российского националиста Дмитрия Демушкина, бывшего лидера запрещенных ныне в рф движений "Славянский союз", "Славянская сила" и "Россияне", не пустили в Грузию. Об этом россиянин рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"Я летал по делам. Билеты, гостиницы - все есть. На русском объяснить причину задержания отказываются. Грузия - не гостеприимная страна", - говорится в заметке российского националиста.

В МВД Грузии опровергли информацию о задержании и сообщили, что Демушкину лишь отказали во въезде в страну.

Дополнение

Дёмушкин на своем Telegram-канале рассказал, что грузинские правоохранители встретили его сразу у трапа самолета и начали проверку документов, которая длилась несколько часов. В конце концов ему отказали во въезде в страну и посадили на обратный рейс в РФ. Сейчас российский националист пытается выяснить, кто и почему отказал ему во въезде в Грузию.

Справочно

Дмитрий Демушкин придерживается националистических взглядов и выступал за создание русского национального государства. В прошлом он был организатором так называемых "русских маршей". По его мнению, русские, украинцы и белорусы - это один народ

Публично не высказывал позицию относительно войны России против Украины, но считает действия российских властей ошибочными, поскольку они фактически лишь укрепили антироссийские настроения в Украине

Напомним

Народ Грузии, в отличие от представителей власти, активно поддерживает Украину. Грузины выходили на многотысячные митинги в поддержку нашей страны, принимают украинских беженцев, а недавно собрали средства на генераторы.

Кроме того, на стороне Украины, по приблизительной оценке, воюют около полутора тысяч грузинских добровольцев.

В то же время Официальный Тбилиси тоже не всегда ведет себя однозначно. Грузия осудила признание Россией "ДНР" и "ЛНР", осудила полномасштабное вторжение в Украину и не признала псевдореферендумы на оккупированных территориях.

В то же время Грузия отказалась вводить экономические санкции против России, аргументируя это необходимостью "исходить из своих национальных интересов"