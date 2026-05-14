Будапешт заявил российскому послу о неприемлемости атак на Закарпатье
Киев • УНН
МИД Венгрии вызвал российского посла из-за обстрелов Закарпатья. Глава ведомства Анита Орбан назвала атаки на регион неприемлемыми.
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало российского посла после российских ударов по Закарпатской области Украины. В Будапеште заявили, что атаки на регион, где проживает венгерское меньшинство, являются "неприемлемыми". Об этом сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает УНН.
Я повторила, что венгерское правительство глубоко осуждает российские атаки и ожидает немедленного прекращения агрессии против гражданского населения
По ее словам, Будапешт считает неприемлемым то, что российские удары теперь затрагивают и Закарпатье, где проживают этнические венгры.
Я сказала российскому послу, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что теперь атакам подвергается и Закарпатье, где живут венгры
Орбан также призвала россию "сделать все возможное для немедленного прекращения огня и скорейшего мирного завершения войны".
