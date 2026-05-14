Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набора
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - Зеленский
Будапешт заявил российскому послу о неприемлемости атак на Закарпатье

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

МИД Венгрии вызвал российского посла из-за обстрелов Закарпатья. Глава ведомства Анита Орбан назвала атаки на регион неприемлемыми.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало российского посла после российских ударов по Закарпатской области Украины. В Будапеште заявили, что атаки на регион, где проживает венгерское меньшинство, являются "неприемлемыми". Об этом сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает УНН.

Я повторила, что венгерское правительство глубоко осуждает российские атаки и ожидает немедленного прекращения агрессии против гражданского населения

- заявила Орбан в видеообращении.

По ее словам, Будапешт считает неприемлемым то, что российские удары теперь затрагивают и Закарпатье, где проживают этнические венгры.

Я сказала российскому послу, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что теперь атакам подвергается и Закарпатье, где живут венгры

- подчеркнула глава МИД Венгрии.

Орбан также призвала россию "сделать все возможное для немедленного прекращения огня и скорейшего мирного завершения войны".

