москва — общая угроза: Зеленский отметил важность осуждения Венгрией новой атаки рф на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, поскольку "москва является общей угрозой и для соседних стран, и для Европы в целом", передает УНН.

Важный месседж осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом - сообщил Зеленский.

По словам Президента, атака продолжается, осуществлен запуск первых ракет.

Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Спасибо за неравнодушие и сильную позицию! - резюмировал Зеленский.

В результате самой массовой атаки рф по Закарпатью есть прилеты по объектам критической инфраструктуры - ОВА

Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку по Украине, в частности по Закарпатью 13 мая, а МИД страны вызвал российского посла.