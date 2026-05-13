москва — общая угроза: Зеленский отметил важность осуждения Венгрией новой атаки рф на Украину
Киев • УНН
Зеленский отметил осуждение Петером Мадьяром российской атаки по Украине и Закарпатью. Президент назвал москву общей угрозой для всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, поскольку "москва является общей угрозой и для соседних стран, и для Европы в целом", передает УНН.
Важный месседж осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом
По словам Президента, атака продолжается, осуществлен запуск первых ракет.
Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Спасибо за неравнодушие и сильную позицию!
В результате самой массовой атаки рф по Закарпатью есть прилеты по объектам критической инфраструктуры - ОВА13.05.26, 20:47 • 3508 просмотров
Напомним
Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку по Украине, в частности по Закарпатью 13 мая, а МИД страны вызвал российского посла.