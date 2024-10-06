Российский удар по Херсону: ранен 61-летний мужчина

Днем, 6 октября, российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона. В результате атаки ранен один человек. Об этом заявил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Около 16.00 российские оккупанты ударили по Днепровскому району города. Травмы при этом получил 61-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь на месте - рассказал председатель МВА.

По его словам, у пострадавшего взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочное ранение.

Напомним,

Спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников заявил, что на Херсонщине увеличилось количество атак дронами и другими видами вооружения. За два дня пострадало 20 человек, включая медиков и водителей скорой помощи