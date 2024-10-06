Російський удар по Херсону: поранено 61-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпровський район Херсона, поранивши 61-річного чоловіка. На Херсонщині зросла інтенсивність обстрілів, за два дні постраждало 20 осіб, включаючи медиків.
Вдень, 6 жовтня, російські війська завдали удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки поранено одну людину. Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Близько 16.00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району міста. Травми при цьому отримав 61-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці
За його словами, у потерпілого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення.
Нагадаємо
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що на Херсонщині збільшилась кількість атак дронами та іншими видами озброєння. За два дні постраждало 20 осіб, включаючи медиків та водіїв швидкої допомоги