российский удар по Харькову: пострадали по меньшей мере 13 человек

В результате вражеского обстрела Харькова, который состоялся 2 сентября, пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

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На данную минуту уже 13 пострадавших в результате террористического обстрела Харькова - говорится в заметке городского головы Харькова.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших по меньшей мере шесть женщин и мужчина.

Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов