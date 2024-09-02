российский удар по Харькову: пострадали по меньшей мере 13 человек
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова 2 сентября пострадали по меньшей мере 13 человек. Среди пострадавших по меньшей мере шесть женщин и один мужчина, россияне попали в район жилой застройки.
В результате вражеского обстрела Харькова, который состоялся 2 сентября, пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
На данную минуту уже 13 пострадавших в результате террористического обстрела Харькова
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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что среди пострадавших по меньшей мере шесть женщин и мужчина.
Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов 2 сентября 2024, 13:16 • 11826 просмотров