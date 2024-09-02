Во время последнего удара по Харькову россияне попали в район жилой застройки - Терехов

Последний российский удар по Харькову пришелся по району плотной жилой застройки. Уже есть несколько пожаров. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки - пишет городской голова города.

По его словам, на месте инцидента работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБов обследуются.

На месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса - подытожил Терехов.

Напомним,

В понедельник, 2 сентября, российские войска очередной раз ударили по Харькову. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание. Уже известно о пяти пострадавших.