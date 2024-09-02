Во время последнего удара по Харькову россияне попали в район жилой застройки - Терехов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли район плотной жилой застройки в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожарах, выбитых окнах и поврежденной теплотрассе. На месте работают соответствующие службы.
Последний российский удар по Харькову пришелся по району плотной жилой застройки. Уже есть несколько пожаров. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки
По его словам, на месте инцидента работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБов обследуются.
На месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса
Напомним,
В понедельник, 2 сентября, российские войска очередной раз ударили по Харькову. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание. Уже известно о пяти пострадавших.