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Ворожа атака на Харків: відомо про 5 постраждалих

Ворожа атака на Харків: відомо про 5 постраждалих

Київ • УНН

 • 18379 перегляди

Після ворожих обстрілів у Харкові постраждали 5 осіб, повідомив голова ОВА. Мер міста раніше повідомляв про 4 постраждалих жінок у Київському районі. Триває ліквідація наслідків атаки.

У Харкові після ворожих ударів відомо про 5 постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, пише УНН.

Деталі

"На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу. Є загорання гаражів. Ліквідація наслідків триває", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram: "Внаслідок обстрілу Київського району міста є четверо постраждалих жінок. Стан середньої важкості. Обстеження міст прильотів продовжується".

У Харкові влучання у Київському районі, пошкоджено авто - ОВА02.09.24, 15:49 • 24362 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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