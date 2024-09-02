Вражеская атака на Харьков: известно о 5 пострадавших

В Харькове после вражеских ударов известно о 5 пострадавших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, пишет УНН.

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"На эту минуту известно о пяти пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram: "В результате обстрела Киевского района города есть четверо пострадавших женщин. Состояние средней тяжести. Обследование мест прилетов продолжается".

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