В Харькове попадание в Киевском районе, повреждено авто - ОВА
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание. По предварительным данным, пострадавших нет, поврежден автомобиль. Осмотр места происшествия продолжается.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание, по предварительным данным, пострадавших нет, поврежден автомобиль сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В Харькове зафиксировано попадание в Киевском районе. На эту минуту - без пострадавших. Поврежден автомобиль. Осмотр продолжается
Ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій у Харківському районі, відомо про постраждалого - ОВА2 сентября 2024, 12:44 • 18701 просмотр