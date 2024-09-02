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У Харкові влучання у Київському районі, пошкоджено авто - ОВА

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Київ • УНН

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У Київському районі Харкова зафіксовано влучання. За попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджено автомобіль. Огляд місця події триває.

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання, за попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджено автомобіль повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У Харкові зафіксоване влучання у Київському районі. На цю хвилину - без постраждалих. Пошкоджено автомобіль. Огляд триває

- повідомив Синєгубов у Telegram.

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