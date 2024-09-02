У Харкові влучання у Київському районі, пошкоджено авто - ОВА
Київ • УНН
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання. За попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджено автомобіль. Огляд місця події триває.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання, за попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджено автомобіль повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У Харкові зафіксоване влучання у Київському районі. На цю хвилину - без постраждалих. Пошкоджено автомобіль. Огляд триває
Ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій у Харківському районі, відомо про постраждалого - ОВА02.09.24, 15:44 • 24302 перегляди