Ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій у Харківському районі, відомо про постраждалого - ОВА

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Київ • УНН

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Російські окупанти атакували село Руська Лозова у Харківському районі, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Російські війська завдали удару КАБом по селу Руська Лозова у Харківському районі, пошкоджено приватне домоволодіння, попередньо повідомляється про одного постраждалого, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.  

Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий. Інформація оновлюється

- написав Синєгубов у Telegram.

Про те, що російські окупанти атакували село Руська Лозова у Харківському районі, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ), повідомив і голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У Харкові знову вибухи02.09.24, 15:34 • 21549 переглядiв

Юлія Шрамко

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