Ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій у Харківському районі, відомо про постраждалого - ОВА
Київ • УНН
Російські окупанти атакували село Руська Лозова у Харківському районі, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ).
Російські війська завдали удару КАБом по селу Руська Лозова у Харківському районі, пошкоджено приватне домоволодіння, попередньо повідомляється про одного постраждалого, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий. Інформація оновлюється
Про те, що російські окупанти атакували село Руська Лозова у Харківському районі, використовуючи керовану авіаційну бомбу (КАБ), повідомив і голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.