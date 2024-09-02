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У Харкові знову вибухи

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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Раніше повідомлялося про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вибухи в Харкові!" - повідомив Синєгубов.

"Суспільне" повідомило спочату про вибух у Харкові, а пізніше - про повторний вибух у місті.

Доповнення

Перед цим мер міста Ігор Терехов повідомив, що у Харкові було гучно, на тлі повітряної тривоги.

Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій "Марсель" Мельник та ПС ЗСУ повідомляли про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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