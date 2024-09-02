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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Харькове снова взрывы

В Харькове снова взрывы

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 12:34  •  15636 просмотра

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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Ранее сообщалось о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Взрывы в Харькове!" - сообщил Синегубов.

"Суспільне" сообщило сначала о взрыве в Харькове, а позже - о повторном взрыве в городе.

Дополнение

Перед этим мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове было громко, на фоне воздушной тревоги.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник и ВС ВСУ сообщали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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