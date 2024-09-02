В Харькове снова взрывы
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Ранее сообщалось о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Взрывы в Харькове!" - сообщил Синегубов.
"Суспільне" сообщило сначала о взрыве в Харькове, а позже - о повторном взрыве в городе.
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Перед этим мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове было громко, на фоне воздушной тревоги.
Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник и ВС ВСУ сообщали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.