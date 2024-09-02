У Харкові гучно на тлі повітряної тривоги
Київ • УНН
У Харкові чути гучні звуки, мер та голова ОВА закликають жителів перебувати в укриттях. Раніше повідомлялося про пуски ворожих керованих авіабомб у напрямку міста.
У Харкові було гучно на тлі повітряної тривоги, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
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"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" - повідомив мер міста.
"Харків та район: будьте в укриттях!" - вказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій "Марсель" Мельник та ПС ЗСУ повідомляв у Telegram про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
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