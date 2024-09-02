В Харькове громко на фоне воздушной тревоги
Киев • УНН
В Харькове слышны громкие звуки, мэр и глава ОГА призывают жителей находиться в укрытиях. Ранее сообщалось о пусках вражеских управляемых авиабомб в направлении города.
В Харькове было громко на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
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"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" - сообщил мэр города.
"Харьков и район: будьте в укрытиях!" - указал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник и ВС ВСУ сообщили в Telegram о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
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