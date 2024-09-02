Враг ударил КАБом по Русской Лозовой в Харьковском районе, известно о пострадавшем - ОВА
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали село Русская Лозовая в Харьковском районе, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ).
Российские войска нанесли удар КАБом по селу Русская Лозовая в Харьковском районе, повреждено частное домовладение, предварительно сообщается об одном пострадавшем, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой. Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший. Информация обновляется
О том, что российские оккупанты атаковали село Русская Лозовая в Харьковском районе, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ), сообщил и глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
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