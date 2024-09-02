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Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов

Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов

Київ • УНН

 • 15584 перегляди

Російські війська обстріляли район щільної житлової забудови в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежі, вибиті вікна та пошкоджену теплотрасу. На місці працюють відповідні служби.

Останній російський удар по Харкову прийшовся по  району щільної житлової забудови. Вже є декілька пожеж. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови

- пише міський голова міста. 

За його словами, на місці інциденту працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються.

На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу 

- підсумував Терехов. 

Нагадаємо

В понеділок, 2 вересня, російські війська чергове вдарили по Харкову. У Київському районі Харкова зафіксовано влучання. Вже відомо про п'ятьох постраждалих

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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