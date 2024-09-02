Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов
Київ • УНН
Російські війська обстріляли район щільної житлової забудови в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежі, вибиті вікна та пошкоджену теплотрасу. На місці працюють відповідні служби.
Останній російський удар по Харкову прийшовся по району щільної житлової забудови. Вже є декілька пожеж. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови
За його словами, на місці інциденту працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються.
На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу
Нагадаємо
В понеділок, 2 вересня, російські війська чергове вдарили по Харкову. У Київському районі Харкова зафіксовано влучання. Вже відомо про п'ятьох постраждалих.