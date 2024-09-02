російський удар по Харкову: постраждало щонайменше 13 людей
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова 2 вересня постраждало щонайменше 13 людей. Серед постраждалих щонайменше шестеро жінок та один чоловік, росіяни влучили у район житлової забудови.
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова, який відбувся 2 вересня, постраждало щонайменше 13 людей. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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На дану хвилину вже 13 постраждалих внаслідок терористичного обстрілу Харкова
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що серед постраждалих щонайменше шестеро жінок та чоловік.
Під час останнього удару по Харкову росіяни влучили у район житлової забудови - Терехов 02.09.24, 16:16 • 15584 перегляди