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российский олигарх малофеев предложил отменить трудовые пенсии: детали

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Олигарх считает, что отмена пенсий будет стимулировать рождаемость. Он обвинил большевиков и либералов в уменьшении рождаемости, приводя пример российской империи.

российский олигарх малофеев предложил отменить трудовые пенсии: детали

российский олигарх константин малофеев предложил отменить в рф трудовые пенсии. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам малофеева, которого еще называют "православным олигархом", отмена пенсий якобы будет стимулировать рождаемость в стране. В качестве аргументов он приводит пример российской империи, где пенсии получал ограниченный круг лиц, например, вдовы офицеров.

Также малофеев обвинил большевиков и "либералов" в том, что якобы из-за них в семьях стали рожать меньше детей.

После революции большевики объявили всеобщее равенство, поставили женщин на мужские профессии (шпалоукладчицы, бетонщицы, трактористки – кого не было). И в середине XX века среднее количество детей на одну женщину уменьшилось до трех. Потом девушки пошли в институты и начали делать карьеру. Детей стало максимум двое в семье. Нехватку детей советское государство компенсировало общей пенсией

– написал малофеев.

Напомним

В Украине зафиксировано 19 546 случаев депортации детей в россию. С начала полномасштабного вторжения 1324 ребенка удалось вернуть обратно, однако 1,6 млн детей остаются на оккупированных территориях.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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