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російський олігарх малофєєв запропонував скасувати трудові пенсії: деталі

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Олігарх вважає, що скасування пенсій стимулюватиме народжуваність. Він звинуватив більшовиків і лібералів у зменшенні народжуваності, наводячи приклад російської імперії.

російський олігарх малофєєв запропонував скасувати трудові пенсії: деталі

російський олігарх костянтин малофєєв запропонував скасувати у рф трудові пенсії. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами малофєєва, якого ще називають "православним олігархом", скасування пенсій нібито стимулюватиме народжуваність у країні. У якості аргументів він наводить приклад російської імперії, де пенсії отримувало обмежене коло осіб, наприклад, удови офіцерів.

Також малофєєв звинуватив більшовиків і "лібералів" у тому, що нібито через них в сім'ях почали народжувати менше дітей.

Після революції більшовики оголосили загальну рівність, поставили жінок на чоловічі професії (шпалоукладальниці, бетонниці, трактористки – кого не було). І в середині XX століття середня кількість дітей на одну жінку зменшилася до трьох. Потім дівчата пішли до інститутів і почали робити кар'єру. Дітей стало максимум двоє у сім'ї. Нестачу дітей радянська держава компенсувала загальною пенсією

– написав малофєєв.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано 19 546 випадків депортації дітей до росії. З початку повномасштабного вторгнення 1324 дитини вдалося повернути назад, однак 1,6 млн дітей залишаються на окупованих територіях.

Євген Устименко

Євген Устименко

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