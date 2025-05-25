російський олігарх малофєєв запропонував скасувати трудові пенсії: деталі

російський олігарх костянтин малофєєв запропонував скасувати у рф трудові пенсії. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

За словами малофєєва, якого ще називають "православним олігархом", скасування пенсій нібито стимулюватиме народжуваність у країні. У якості аргументів він наводить приклад російської імперії, де пенсії отримувало обмежене коло осіб, наприклад, удови офіцерів.

Також малофєєв звинуватив більшовиків і "лібералів" у тому, що нібито через них в сім'ях почали народжувати менше дітей.

Після революції більшовики оголосили загальну рівність, поставили жінок на чоловічі професії (шпалоукладальниці, бетонниці, трактористки – кого не було). І в середині XX століття середня кількість дітей на одну жінку зменшилася до трьох. Потім дівчата пішли до інститутів і почали робити кар'єру. Дітей стало максимум двоє у сім'ї. Нестачу дітей радянська держава компенсувала загальною пенсією