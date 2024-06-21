На Покровском направлении продолжается активное противостояние, украинские войска отбили 53 атаки российских войск только за минувшие сутки, по состоянию на утро произошло 21 боевое столкновение. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

На Покровском направлении враг задействовал как 8 ударных бригад, которые пытаются штурмовать наши позиции, так и обстреливают населенные пункты. Только за минувшие сутки на этом направлении, было отбито 53 вражеские атаки, а по состоянию на утро состоялось 21 боевое столкновение - говорит Волошин.

По его словам, сейчас продолжаются 15 вражеских боев.

"Буквально несколько часов назад, российский КАБ попал в жилой дом города Селидово. Враг всеми способами пытается проводить активные действия", - добавляет он.

Волошин говорит, что за минувшие сутки было уничтожено 300 оккупантов, пушки, технику и станцию БПЛА.

Напомним

Пять человек погибли, еще 11 получили ранения, в том числе ребенок в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Враг нанес по региону 2107 ударов.