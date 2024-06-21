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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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російський КАБ влучив у житловий будинок міста Селидове – Волошин

Київ • УНН

 • 49114 перегляди

КАБ влучив у житловий будинок міста Селидове, також тривають інтенсивні бої на Покровському напрямку. Українські війська за день відбили 53 атаки російських військ.

російський КАБ влучив у житловий будинок міста Селидове – Волошин

На Покровському напрямку триває активне протистояння, українські війська відбили 53 атаки російських військ лише за минулу добу, станом на ранок відбулося 21 бойове зіткнення. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На Покровському напрямку ворог задіяв 8 ударних бригад, які намагаються штурмувати наші позиції, так і обстрілюють населені пункти. Лише за минулу добу на цьому напрямку, було відбито 53 ворожі атаки, а станом на ранок відбулось 21 бойове зіткнення

- каже Волошин.

За його словами, зараз тривають 15 ворожих боїв.

"Буквально кілька годин тому, російський КАБ влучив у житловий будинок міста Селидове. Ворог всіма способами намагається проводити активні дії", - додає він.

Волошин каже, що за минулу добу було знищено 300 окупантів, гармати, техніку та станцію БПЛА.

Нагадаємо

П’ятеро людей загинули, ще 11 отримали поранення, зокрема дитина внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби. Ворог завдав по регіону 2107 ударів.

Ірина Колеснік

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