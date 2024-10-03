Российский дрон атаковал мужчину на Херсонщине: медики оказывают помощь раненому

Российские военные атаковали с дрона Киндейку Херсонской области, в результате чего получил ранения 41-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"Госпитализирован 41-летний мужчина. После 19.00 он попал под вражескую атаку с дрона в Киндийке. У пострадавшего взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочное ранение головы. Медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил Мрочко.

Напомним

В Херсоне российские войска атаковали автомобиль с дрона. 57-летний водитель получил взрывную травму, контузию и ранение живота. Пострадавшего доставили в больницу.