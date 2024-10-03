Російський дрон атакував чоловіка на Херсонщині: медики надають допомогу пораненому
Київ • УНН
У Херсонській області внаслідок атаки російського дрону поранено 41-річного чоловіка. Постраждалий отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та поранення голови.
Російські військові атакували з дрону Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого зазнав поранень 41-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу. Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Ушпиталено 41-річного чоловіка. Після 19.00 він потрапив під ворожу атаку з дрона у Кіндійці. У постраждалого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення голови. Медики надають йому необхідну допомогу", - повідомив Мрочко.
Нагадаємо
У Херсоні російські війська атакували автомобіль з дрона. 57-річний водій отримав вибухову травму, контузію та поранення живота. Потерпілого доставили до лікарні.