российский дрон атаковал город Валки в Харьковской области, погибла женщина
Киев • УНН
Ночью 10 июля враг атаковал беспилотниками Валки, погибла 50-летняя женщина. Также ранена 23-летняя женщина, повреждено пять домов.
Враг в ночь на пятницу, 10 июля, атаковал беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара погибла 50-летняя женщина.
Также пострадала 23-летняя женщина, которая была госпитализирована. 27-летний мужчина и 18-летний парень испытали острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь на месте
Он уточнил, что в результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.
"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - добавил начальник Харьковской ОВА.
Напомним
В среду, 8 июля, российский FPV-дрон попал по гражданской женщине, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя женщина скончалась в больнице. Она была последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне.
россияне непрерывно бьют по объекту газодобычи в Харьковской области, есть раненый - Нафтогаз06.07.26, 16:19 • 3357 просмотров