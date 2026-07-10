российский дрон атаковал город Валки в Харьковской области, погибла женщина

Враг в ночь на пятницу, 10 июля, атаковал беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

По его словам, в результате удара погибла 50-летняя женщина.

Также пострадала 23-летняя женщина, которая была госпитализирована. 27-летний мужчина и 18-летний парень испытали острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь на месте