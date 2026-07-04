российский БпЛА попал в пожарную часть в Александровке на Донетчине

Российский беспилотник повредил пожарно-спасательную часть в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что в пятницу в результате удара российского БПЛА по поселку Александровка Краматорского района получило повреждения здание государственной пожарно-спасательной части.

В результате атаки была повреждена кровля здания, что вызвало возгорание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня. К счастью, личный состав не пострадал