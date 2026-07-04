российский БпЛА попал в пожарную часть в Александровке на Донетчине
Киев • УНН
В результате удара российского беспилотника по поселку Александровка повреждено здание государственной пожарно-спасательной части. Спасатели ликвидировали пожар, личный состав не пострадал.
Российский беспилотник повредил пожарно-спасательную часть в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
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Отмечается, что в пятницу в результате удара российского БПЛА по поселку Александровка Краматорского района получило повреждения здание государственной пожарно-спасательной части.
В результате атаки была повреждена кровля здания, что вызвало возгорание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня. К счастью, личный состав не пострадал
Напомним
Вечером 2 июля россияне сбросили на Александровку 7 авиабомб. Три дома разрушены полностью, повреждено 56 частных домов.
Один человек погиб, еще четверо ранены в результате ударов рф по Донецкой области25.06.26, 16:29 • 3829 просмотров