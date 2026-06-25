Один человек погиб, еще четверо ранены в результате ударов рф по Донецкой области

25 июня в результате российского авиаудара по Дружковке погибла 56-летняя женщина, еще четверо человек получили ранения. Также в этот день атаки зафиксированы в Славянске и Краматорске, где возникли пожары. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области и ГСЧС Украины, пишет УНН.

25 июня 2026 года в 11:30 оккупанты сбросили на Дружковку три авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК - говорится в сообщении.

В результате атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 56-летняя гражданская.

Кроме того, ранены 68-летний мужчина и три женщины в возрасте 51, 58, 67 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также по сообщениям ГСЧС Украины, российские БпЛА атаковали медучреждение в Славянске.

В результате удара возник пожар кровли административного здания. Кроме того, загорелся легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Краматорске беспилотник нанёс удар по АЗС.

Из-за попадания загорелась топливная колонка. Спасатели ликвидировали все пожары.

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