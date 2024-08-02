Оккупационные войска РФ захватили село Веселое в Покровском районе Донецкой области. Враг также продвинулся возле Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного, используя мотоциклетные подразделения для разведки.
Оккупационные войска России захватили населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState, передает УНН.
Детали
Аналитики заявили, что ситуация ухудшается: захватчики давят и продолжают достигать тактических успехов.
Враг оккупировал Веселое и продвинулся возле Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного, - говорится в сообщении.
Враг традиционно применяет мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны украинских войск.
Официального подтверждения информации аналитиков сейчас нет.
DeepState: на фронті рф просунулася біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному29 июля 2024, 22:53 • 30594 просмотра