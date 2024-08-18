российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

В Донецкой области войска рф обстреляли несколько сел Великоновоселковской громады. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Враг обстрелял село сегодня в обед - погиб 25-летний мужчина. Раненый доставлен в больницу. В селе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль - рассказал председатель ОВА.

По его словам, также была обстреляна Великая Новоселка - повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.

Филашкин в очередной раз призвал местных эвакуироваться с прифронтовой территории, ведь россияне не прекратят обстреливать гражданских.

Напомним

В воскресенье, 18 августа, 44-летний мужчина погиб в Мирнограде из-за попадания снаряда рядом с автомобилем. Повреждены 6 частных домов.