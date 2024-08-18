российские войска ударили по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен
Киев • УНН
Российские войска обстреляли села Великоновоселковской громады в Донецкой области. Погиб 25-летний мужчина, еще один ранен. Повреждены 13 частных домов, линия электропередач и автомобиль.
В Донецкой области войска рф обстреляли несколько сел Великоновоселковской громады. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Враг обстрелял село сегодня в обед - погиб 25-летний мужчина. Раненый доставлен в больницу. В селе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль
По его словам, также была обстреляна Великая Новоселка - повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.
Филашкин в очередной раз призвал местных эвакуироваться с прифронтовой территории, ведь россияне не прекратят обстреливать гражданских.
Напомним
В воскресенье, 18 августа, 44-летний мужчина погиб в Мирнограде из-за попадания снаряда рядом с автомобилем. Повреждены 6 частных домов.