Российские войска применяют новую тактику против украинских позиций в Крынках

Российские войска, в попытках уничтожить плацдарм ВСУ в районе села Крынки на Херсонщине применяют новую тактику. В частности, враг пытается забросить десант в тыл украинских позиций. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, передает УНН.

На свежих видео от группы аэроразведки Птицы Мадьяра есть ряд поражений БМП в районе Крынки или соседних сел. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян - заброской пехоты в тыл наших позиций

говорится в сообщении.

По информации воинов 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, россияне последние пару дней пытаются провезти на бронетехнике свой десант в тыл, не вступая в бой.

Сначала идет массированная артиллерийская подготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает. Но благодаря крутой работе работе аэроразведки и нашей артиллерии, убежать далеко им не дают, делая работу, которую пехота в условиях плацдарма не имеет возможности выполнить

рассказали военные, добавив, что десант удается уничтожить в стрелковых боях.

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