российские войска обстреляли три приграничные общины Черниговщины
российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области, осуществив 5 инцидентов, в том числе 38 взрывов из различных видов оружия; о жертвах не сообщается.
Армия рф на Запорожье обстреляла 22 населенных пункта, 24 раза атаковала дронами
Российские войска нанесли 151 удар по Запорожской области, в том числе 24 удара с беспилотников, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Враг обстрелял Купянск и Волчанск в Харьковской области, есть повреждения
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, попали в газовую трубу, один человек получил ранения.
В Николаевской области ночью сбили три "шахеда", враг бил из артиллерии
В Николаевской области сбиты три беспилотника "шахед"; российская артиллерия обстреляла две громады.
Ночная атака на Одесскую область: Кипер уточнил количество пострадавших
Одесская область была атакована российскими беспилотниками.
По Херсону россияне выпустили 90 снарядов, область атаковали 161 раз: трое погибших, 16 раненых
Российские войска 161 раз обстреляли Херсонскую область, убив 3 и ранив 16 человек; во время обстрелов врагом было использовано 7 беспилотников "шахед".
Ночная атака дронами: в Одесской области есть погибший и раненые
Ночью враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
Днепропетровская область: ночью сбито 13 дронов, враг обстрелял Никопольщину
13 беспилотников сбиты в Днепропетровской области; Никопольщина подверглась артиллерийскому обстрелу, жертв нет.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч
С февраля 2022 года российские войска потеряли в Украине примерно 355 750 военнослужащих и 5 913 танков.
Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных
Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.