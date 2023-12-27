российские войска обстреляли три приграничные общины Черниговщины

Оккупанты в течение суток обстреляли три пограничных общества Черниговвской области из различных видов вооружения, насчитано 5 обстрелов. Об этом сообщает ОК Север, пишет УНН.

русские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской области. Всего в течение суток насчитано 5 обстрелов (38 взрывов) из разных видов вооружения, - говорится в сообщении.

Детали

Семеновская община:

Архиповка - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия, Николаевка - 9 приходов, вероятно миномет, 120 мм. Блешня - 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Новгород-Северская община:

Гремяч - 8 приходов, вероятно НУРС с вертолета.

Сновская громада:

Клюсы - 12 приходов, вероятно АГС.

Отмечается, что информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

26 декабря российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света.

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