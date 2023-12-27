Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч

Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки, при этом противник нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов. За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.