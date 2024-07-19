Вечером и ночью армия РФ атаковала Марганецкую и Покровскую общины Никопольщины. Обстрелы велись из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе, погибших и раненых нет.
Вечером и ночью военные РФ несколько раз обстреливали Никопольщину. Под ударами были Марганецкая и Покровская общины. Погибших и раненых нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе били по Марганецкой и Покровской общинам. Погибших и раненых нет.
Около полуночи обстрелы прекратились, написал чиновник. После этого на Никопольщине и Днепропетровщине в целом - без атак.
Оккупанты атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены предприятия, учебное заведение и несколько линий электропередач18 июля 2024, 15:50 • 27326 просмотров