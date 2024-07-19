Вечером и ночью военные РФ несколько раз обстреливали Никопольщину. Под ударами были Марганецкая и Покровская общины. Погибших и раненых нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе били по Марганецкой и Покровской общинам. Погибших и раненых нет.

Около полуночи обстрелы прекратились, написал чиновник. После этого на Никопольщине и Днепропетровщине в целом - без атак.

Оккупанты атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: повреждены предприятия, учебное заведение и несколько линий электропередач