Армия рф била по Никопольскому району дронами камикадзе и тяжелой артиллерией. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, повреждены частное и коммунальное предприятия, учебное заведение, несколько линий электропередач, передает УНН.

"Дважды атаковал дронами-камикадзе, более полудюжины раз ударил из тяжелой артиллерии. Враг в течение дня не оставлял в покое Никопольщину. Громко было в райцентре, Покровской, Мировской громадах", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждены частное и коммунальное предприятия, учебное заведение, несколько линий электропередач. Разбиты 8 частных домов, две хозяйственные постройки, столько же парников, гараж. Избиты три легковушки, микроавтобус.

Прошло без погибших и пострадавших.

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